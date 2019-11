Inaugurata la nuova rotonda sulla provinciale Cuneo-Caraglio di bivio Borgo

Cuneo – “È una grande soddisfazione poter inaugurare oggi questa rotatoria che mette in sicurezza un incrocio ritenuto da tutti pericoloso. L’iter è partito alla fine del 2014, in un momento molto difficile per la vita delle Province, ma ha trovato allineati Provincia, Regione e Comuni. Così siamo riusciti a portare a casa il risultato ed è la dimostrazione che quando c’è unità di intenti da parte di tutti, le cose si fanno”.

Così, il presidente della Provincia, Federico Borgna, è intervenuto giovedì 7 novembre all’inaugurazione della nuova rotonda sulla provinciale Cuneo-Caraglio, all’altezza del bivio per Borgo San Dalmazzo. Un evento al quale erano presenti, oltre ai consiglieri provinciali Giorgio Lerda e Bruno Viale, i sindaci di Caraglio Paola Falco e di Bernezzo Lorenzo Bono, oltre a Davide Ceraso in rappresentanza di Scr Piemonte (Società committenza regionale) che ha finanziato l’opera e i tecnici provinciali.

La rotatoria era attesa da tempo per risolvere il problema di un incrocio dove, secondo i dati della Provincia, transitano ogni giorno circa 25.000 veicoli. Il progetto (investimento totale 737.300 euro, di cui 381.000 euro per i lavori), è stato redatto dall’Ufficio Tecnico della Provincia e finanziato dalla Regione Piemonte, grazie anche all’intervento dell’allora assessore regionale Francesco Balocco. Sul posto erano presenti, per la Provincia, anche i due progettisti Riccardo Enrici e Simone Nicola (anche direttore dei lavori), il geometra Luca Rosso e il cantoniere Bartolo Bongiovanni che hanno seguito da vicino tutte le tappe del cantiere consegnato a fine aprile 2019 alla ditta Edilizia Generale srl di Sondrio e terminato nei tempi stabiliti.

La nuova rotatoria (60 metri di diametro) è tutta sul territorio del comune di Bernezzo e regolamenta il traffico all’incrocio tra la strada provinciale 422 Cuneo-Dronero e la provinciale 23 bivio con la provinciale 422 Cervasca. L’intervento ha permesso di ampliare il tracciato esistente con la realizzazione di nuovi rilevati, l’adeguamento dei fossi irrigui e dei sottoservizi interferenti, oltre alla demolizione di parte della pavimentazione esistente e la risagomatura plano-altimetrica dell’incrocio. Sono state realizzate nuove isole divisionali, un nuovo impianto di illuminazione a led e nuovi asfalti, oltre alla segnaletica orizzontale e verticale. Nei prossimi giorni si concluderanno le opere di finitura e gli ultimi dettagli, mentre il comune di Bernezzo provvederà allestimento a verde anche con la possibilità di uno sponsor, in linea con le altre rotatorie già presenti sul territorio comunale.