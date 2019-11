A Fossano dal 2020 sarà attivato lo Sportello Unico dell'Edilizia

A partire dal primo gennaio 2020 il Comune di Fossano attiverà lo Sportello Unico dell'Edilizia che andrà a sostituire il servizio MUDE Piemonte risultando quindi essere l'unico strumento riconosciuto per la trasmissione delle istanze.

A partire dal 15 novembre sarà attivo il servizio in via di sperimentazione del nuovo Sportello Unico Digitale dell'Edilizia, in sostituzione del servizio MUDE Piemonte. Al fine di agevolare la presentazione online delle pratiche edilizie e la gestione del nuovo sistema informatico è stato organizzato per giovedì 5 dicembre 2019, a partire dalle 9, presso la Sala polivalente del Castello in Piazza Castello a Fossano, un seminario formativo gratuito dedicato alle nuove modalità operative.

Il convegno sarà tenuto dal dott. Marco Martini della ditta Technical Design S.r.l. di Cuneo. Tutti gli iscritti ai rispettivi ordini e collegi possono partecipare al seminario inviando il modulo (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fossano) all'indirizzo mail ediliziaprivata@comune.fossano.cn.it inserendo nell'oggetto della mail la dicitura "Iscrizione Digital Day" entro e non oltre il 4 dicembre. Le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento posti.