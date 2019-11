Cuneo: il Comune cerca sponsor per le attività della stagione sportiva 2019/2020 del Palazzetto dello Sport

Il Comune di Cuneo intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti esterni all’amministrazione comunale quali enti, organismi e soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni) anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor o come partner del Comune per il sostegno alle attività sportive e non sportive svolte all’interno del Palazzo dello Sport di Cuneo sito in frazione San Rocco Castagnaretta, con particolare riguardo all’attività della pallavolo cuneese che, nel corso della stagione in corso, vede disputare le partite di campionato della serie A1 femminile e della serie A3 maschile.

La ricerca di sponsor è finalizzata a reperire sostenitori economici che supportino il Comune di Cuneo nel fronteggiare i costi di gestione dell’impianto in oggetto, permettendo all’amministrazione stessa, alle società sportive e a tutta la città di garantire un livello qualitativo di strutture e di servizi adeguati al valore dell’impianto sponsorizzato.

A conclusione della procedura prevista da questo bando, l’amministrazione potrà concludere un contratto di sponsorizzazione, nei termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Le istanze di sponsorizzazione, redatte in lingua italiana utilizzando il modello predisposto dal Comune di Cuneo, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29 novembre mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Cuneo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

L’oggetto della comunicazione telematica dovrà riportare la seguente dicitura: «Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio. Bando per la ricerca di sponsorizzazioni per il Palazzo dello Sport di Cuneo».

Le istanze presentate non costituiscono alcun vincolo per il Comune.

Per visualizzare il testo completo del bando e tutta la documentazione è necessario seguire QUESTO LINK.

Per informazioni è possibile far riferimento all’ufficio promozione sport e gestione impiantistica sportiva (tel. 0171.444274).