Cuneo, piazza Foro Boario "si fa bella": Baladin propone il progetto di rivitalizzazione "Piazza Viva"

Un programma di attività annuali pensate esclusivamente per rivitalizzare piazza Foro Boario di Cuneo: questa è l'anima di "Piazza Viva", progetto ideato da Open Baladin e recentemente sposato dalla Giunta comunale con l'ufficializzazione di un accordo tra le parti.

L'accordo - dopo essere stato presentato al Comune lo scorso marzo - è stato illustrato in riunione di Giunta alla fine dello scorso mese di ottobre e ufficializzato tramite pubblicazione sull'albo pretorio nella giornata di oggi (venerdì 8 novembre).

Il programma sarà rinnovabile di anno in anno e propone appunto di riportare piazza Foro Boario all'attenzione della cittadinanza e degli eventuali turisti con attività di diverso tipo che ne coinvolgeranno l'intera estensione; tra di esse anche alcune legate alla manutenzione dello spazio e del verde pubblico presente.

Nel documento visionabile sull'albo pretorio della città l'amministrazione si dichiara favorevole al progetto come opportunità per valorizzare la piazza e i dintorni e si propone di mettere a disposizione 30mila euro dei bilanci 2020 e 2021 per sostenerlo.