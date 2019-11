Fossano sarà la prima città della Granda con il servizio Deliveroo

Sarà Fossano la prima città della Granda in cui sarà attivo Deliveroo, il servizio di consegna pasti a domicilio.

Nel piano di novembre della nota città di consegne a domicilio si riporta, infatti, l’atttivazione di una serie di nuove realtà: Aosta, Belluno, Campobasso, Gorgonzola Cassano d'Adda e Bellinzago saranno le prime attivazioni di novembre, seguite, entro fine mese, da Desenzano del Garda, Erba, Treviglio, Chieri, Fossano, Crotone, Casoria, Giugliano, Nocera Superiore, Ascoli Piceno, Loreto, Barletta, Mesagne, Agrigento, Pomezia, Velletri, Monfalcone, Campi Bisenzio e Piombino.

Quella di Deliveroo può anche diventare una opportunità di lavoro: chiunque possieda una bicicletta, una moto o un’auto può infatti presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply, mentre i ristoranti possono proporsi su restaurants.deliveroo.com.

“Dal 28 novembre sarà attivo questo servizio gestito da una società che fa parte di Confocommercio – spiega il presidente di Ascom Fossano Giancarlo Fruttero -. È un bel segnale che Fossano sia la prima della Provincia Granda in cui parte questa nuova attività certamente innovativa. È sicuramente un’iniziativa che crea lavoro e ci sono già alcune attività della zona che si sono rivolte a noi per mettersi in contatto con Deliveroo, quindi il servizio interessa. Può essere una strada giusta, l’importante è che porti a sviluppi per gli esercizi del nostro territorio”.

Pronti, dunque, dal 28 novembre, a veder sfrecciare i riders Deliveroo con il distintivo zaino in spalla e scoprire quanti e quali prelibatezze del territorio potremo gustare comodamente da casa.