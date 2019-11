Il Comune di Mondovì proroga il termine per le domande di contributi a sostegno di iniziative culturali

A Mondovì con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 29 ottobre è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande relative all'Asse di intervento 3 nell’ambito dei contributi a sostegno di eventi ricreativi e turistico culturali realizzati o programmati sul territorio comunale nell’anno 2019.

In particolare, l’Asse riaperto è destinato ad eventi e iniziative culturali di contenuto musicale, teatrale, coreutico, cinematografico e letterario programmati e realizzati in città, non rientranti negli altri assi di intervento e per i quali il Comune non abbia già concesso altri benefici (ad esempio l’utilizzo gratuito delle sale comunali o altri contributi economici).

Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle 12 di mercoledì 20 novembre 2019. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero del Comune di Mondovì – Corso Statuto 13, Ufficio Manifestazioni (tel. 0174 559271-288) nei seguenti giorni e orari: il martedì dalle 14.00 alle 17.00 e dal mercoledì al sabato dalle ore 8,30 alle 13.00.

Per comunicazioni o richieste potranno altresì essere utilizzati gli indirizzi di posta elettronica comune.mondovi@postecert.it oppure turismo@comune.mondovi.cn.it