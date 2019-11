La sezione saluzzese di Fratelli d'Italia in visita alla caserma dei Vigili del fuoco nel giorno

Oggi 8 novembre, nel giorno dedicato ai funerali dei tre Vigili del Fuoco caduti in servizio ad Alessandria, la sez. Fratelli d'Italia "del Saluzzese" ha voluto recarsi presso la stazione locale per porgere le proprie condoglianze all'intero corpo. La sezione ringrazia i vigili per l'ospitalità e ancora una volta ricorda loro quanto la cittadinanza italiana sia loro vicina, consapevole del loro egregio quanto rischioso lavoro.

- Abbiamo ritenuto quanto meno doveroso un omaggio a questi eroi, che ogni giorno mettono a repentaglio tutto per tutelare la nostra sicurezza ed incolumità. Giorni come quelli di oggi, non ne vorremmo più. L'Italia piange i suoi figli e tutti noi ci sentiamo un po' più soli.