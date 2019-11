Mondovì: nuovo campo da beach volley all'istituto "Casati Baracco"

C'è la firma dell'LPM Pallavolo Mondovì sul nuovo campo da beach volley inaugurato giovedì 7 novembre nel capoluogo monregalese presso l'istituto "Casati Baracco", in occasione della seconda edizione della castagnata.

Il perimetro di gioco, al momento destinato esclusivamente a uso interno, è stato realizzato per mezzo di una donazione, consistente in una rete e nella fornitura di alcuni palloni, da parte della società pallavolistica militante in Serie A2.

A rappresentare l'istituto, nel corso della serata, sono intervenuti il presidente Giorgio Bertolino e il suo staff. Tra gli invitati, il vicepresidente dell'LPM, Edo Cattaneo, il direttore sportivo, Paolo Borello, il team manager, Massimo Rubado, le atlete Silvia Agostino, Sofia Rebora e Cindy Lee Fezzi.

Da registrare la partecipazione all'evento inaugurale dell'assessore monregalese allo Sport, Luca Robaldo, e del consigliere provinciale Pietro Danna.

"Un grazie sincero e affettuoso - commenta il presidente del "Casati Baracco", Giorgio Bertolino - ai dirigenti e alle atlete per aver contribuito alla realizzazione del nuovo campo da beach volley e per la grande disponibilità dimostrata nei confronti del nostro istituto e dei suoi ospiti. È stata una meravigliosa serata di festa, svoltasi in un clima di armonia, gioia e affetto nei confronti delle atlete da parte di tutti i ragazzi presenti. Anche il 'Casati' tifa LPM! Un ringraziamento speciale va agli amici di Via Cuneo, Enzo, Piero, Ludovico e rispettive consorti, per aver deliziato i nostri palati con le loro caldarroste".