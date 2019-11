"Orari più estesi e biglietto andata/ritorno": come i monregalesi sognano la funicolare

Non mancano poi le idee innovative ("Credo che il biglietto dovrebbe essere valido per andata e ritorno e che bisognerebbe predisporre anche appositi pacchetti famiglia") o connesse agli autobus ("Dato che è inserita nel trasporto pubblico locale e dato il percorso brevissimo, il biglietto dovrebbe valere per la durata di sessanta minuti anche sui pullman urbani. L'orario potrebbe essere allungato la domenica e nei giorni festivi, da settembre a giugno. Spiace però constatare, per esempio, che la domenica da Sant'Anna Avagnina è impossibile raggiungere il rione Piazza, in quanto non esistono mezzi di trasporto pubblico").