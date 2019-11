Stamattina alle 11 il funerale dei tre vigili del fuoco morti a Quargnento: i colleghi di Cuneo osservano un minuto di silenzio

Stamattina nel Duomo di Alessandria l'ultimo saluto https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/11/05/news/matteo_marco_e_antonio_ecco_chi_sono_le_tre_vittime_del_dovere_-240283771/ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco che nella notte tra lunedì e martedì sono morti a Quargnento nell'esplosione che ha distrutto una cascina.

Nella sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco, a Cuneo, i colleghi in turno hanno osservato un minuto di silenzio proprio nell'orario in cui ha preso il via il rito funebre, alle 11 in punto.

Un modo per essere vicini e soprattutto rendere onore ai colleghi morti in servizio. Enorme il cordoglio in tutta Italia per i fatti di Quargnento, su cui ancora si sta facendo luce. Un segno tangibile della stima e della riconoscenza, da parte di tutto il Paese, per questi uomini, i vigili del fuoco, sempre presenti e sempre pronti a rischiare la vita per salvare quella degli altri.