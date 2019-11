Una serata informativa a 360 gradi tra il Comune di Verzuolo e la cittadinanza

Saranno molti i temi che verranno trattati, lunedì 11 novembre, alle 20,30, durante l’incontro tra l’Amministrazione comunale di Verzuolo e la cittadinanza.

L’iniziativa è stata organizzata in Sala Arroyito, a Palazzo Drago: il comune denominatore della serata sarà comunque la sicurezza dei cittadini.

Si parlerà di Protezione civile e dell’intervento idraulico di prevenzione previsto sul rio Bealerasso. Sabato 16 novembre, infatti, dalle 7.30 alle 14, è prevista una grande esercitazione di Protezione civile, organizzata dalla squadra dell’Ana di Verzuolo. Verrà ripulito il corso d’acqua, grazie all’impegno di una cinquantina di persone tra AIB Verzuolo, AIB Manta, gruppi comunali di Protezione civile di Piasco, Venasca e Lagnasco ed il gruppo civico di Protezione Civile di Costigliole Saluzzo.

Alla giornata è stata invitata anche una rappresentanza della Regione Piemonte, della Protezione civile provinciale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che con il bando “Acque sicure” ha finanziato – con 5.040 euro – il rinnovo della dotazione – abbigliamento, caschi e attrezzature – della Protezione civile Ana e dell’Aib di Verzuolo.

Terminatala pulizia del Rio Bealerasso, le squadre saranno attese presso la sede della Protezione civile verzuolese per un momento conviviale, offerto dal Comune, con il pranzo cucinato dal team di cuochi Alpini.

Il Comune poi presenterà il nuovo servizio di informazione che si articolerà sulla piattaforma di messaggistica instantanea Telegram: “Permetterà – spiegano dal Municipio – al Comune di migliorare la comunicazione verso i cittadini, agevolando contemporaneamente anche gli stessi cittadini nei contatti con l’Amministrazione”.

Grazie all’applicazione, scaricabile gratuitamente, si potranno ricevere messaggi da parte del Comune, in caso di eventi in programma nel weekend oppure per comunicazioni straordinarie come la chiusura di strade interessate da interventi.

“Telegram permetterà inoltre ai cittadini di inviare segnalazioni al Comune circa malfunzionamenti e problematiche, allegando fotografie e posizione geografica precisa” aggiunge l’Amministrazione comunale.

Spazio poi anche alla proposta avanzata dalla società distributrice del gas metano, che ha avanzato l’eventualità di estendere la rete anche alle zone ancora non servite, che verranno rese note dagli Amministratori comunali nel corso della serata.

Il Comune, alla luce del fatto che in paese sono già stati posizionati cinque defibrillatori, spiegherà poi che, nei prossimi mesi, prenderà il via un corso di formazione per l’abilitazione all’uso del DAE, defibrillatore semiautomatico esterno, strumento importantissimo in caso di arresto cardiaco.

La riunione, infine, illustrerà i prossimi investimenti programmati dall’Amministrazione del sindaco Giancarlo Panero.