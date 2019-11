Vicoforte sempre più cardioprotetta con l'iniziativa "Battikuore"

Per questa ragione il Comune di Vicoforte ha raggiunto un accordo con l'azienda "By New Action" di Roccavione, concedendo il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale per la realizzazione dell'iniziativa "Battikuore", consistente nella fornitura in comodato d'uso gratuito da parte della stessa ditta di uno o più defibrillatori semiautomatici di emergenza (DAE), che verranno collocati all'interno di una struttura sita in un luogo sensibile per una durata minima di anni due, tacitamente rinnovabili.