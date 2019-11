Cioccolato con le stelle: a Torino torna la keremsse più famosa d'Italia

La cioccolata ritorna in autunno in tutto lo splendore dei suoi colori, dal mogano al rossiccio al caramello dorato, come le foglie in questa stagione, e rappresenta un modo dolcissimo per allontanare la sottile malinconia che si insinua nei nostri pensieri in questo periodo in cui la luce del giorno è più breve e le vacanze sono un ricordo lontano.

Non c’è sagra paesana che insieme alle delizie della stagione, come castagne, funghi, fichi, uva, non offra anche golosità al cioccolato.

Dall’8 al 17 novembre ritorna la kermesse più famosa d’Italia sul cioccolato artigianale che si tiene ogni anno a Torino dal 2003, che ha conosciuto una pausa soltanto nel 2016 per intoppi burocratici.

L’edizione 2019 si presenta con una veste tutta nuova, dove trionfano l’arte dei maestri cioccolatieri, veri chef stellati, e l’eccellenza dei loro prodotti: 140 stand e numerosi appuntamenti, con l’obiettivo di superare le 400 mila visite dello scorso anno.

Il cuore della manifestazione è in piazza San Carlo, in casa CioccolaTò, che ospita eventi dolcissimi e di alta qualità. Vi trionfa l’allestimento di un’antica fabbrica di cioccolato a cura dello chef Silvio Bessone, la cui azienda artigianale si trova a Vicoforte.

Tutta Torino partecipa alla manifestazione: pasticcerie, bar ed esercizi commerciali f propongono attività e menù dedicati al tema.

Da non perdere gli happening Off di CioccolaTò, con eventi creati dai locali storici anche della periferia torinese.

Lo ChocoCabrioTour invita alla scoperta di Torino nello scenario suggestivo delle luci serali, a bordo di un Bus Cabrio, con una guida professionista, che intrattiene con curiosità e leggende del cioccolato, mentre si degusta una golosa cioccolata calda.

Al termine della manifestazione verrà donata al Comune la "Choco Scultura” che verrà messa all'asta per ricavare fondi da devolvere ad una associazione di beneficenza.

L’artista Stefano Comelli scolpirà nel cioccolato la Mole, simbolo di Torino. Il pubblico potrà osservare direttamente la metamorfosi del prodotto grezzo in “Choco Scultura”.

Un’occasione per scoprire il fascino discreto di Torino, con i suoi monumenti e i suoi parchi e le sue delizie al cioccolato.

Buon autunno e buona cioccolata!