A Fossano la consegna degli Attestati di Fedeltà Associativa della Confartigianato locale

Torna domenica 24 novembre, a Fossano, la tradizionale cerimonia di conferimento degli Attestati di Fedeltà Associativa agli Artigiani. L’iniziativa, organizzata dalla Confartigianato Cuneo – Zona di Fossano, intende sottolineare il valore dell’imprenditoria locale sul territorio ed il senso di appartenenza all’Associazione da parte del mondo produttivo fossanese.

"È un appuntamento importante per la nostra Zona – dichiara Clemente Malvino, presidente di Confartigianato Cuneo - Zona di Fossano – che sottolinea l’operosità e la capacità degli artigiani fossanesi. Sarà l’occasione per confrontarsi sulla situazione economica del nostro territorio. Il sistema produttivo del nostro Paese si fonda proprio sulle piccole e medie imprese, alle quali viene chiesto di guardare al futuro con maggior fiducia, orientandosi sempre più verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. Non dimentichiamo, inoltre, che questo evento rappresenta anche un piacevole momento di convivialità e di riconoscimento dell’impegno degli artigiani fossanesi che riceveranno l’attesto di “Fedeltà Associativa”.

Aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale Confartigianato Cuneo: "L’iniziativa vuole rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, e da anni le danno fiducia, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Il senso più profondo della “Fedeltà Associativa” è soprattutto un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono rimaste a presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale".

L’evento sarà anche occasione per visitare la mostra artistica “Disegna l’Artigiano”, che ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Fossano per valorizzare i mestieri e le attività artigiane, organizzata dalla zona fossanese con il contributo della Cassa di Risparmio di Fossano e vuole evidenziare la volontà del mondo artigiano di rapportarsi e condividere le proprie esperienze con le nuove generazioni.

La mostra sarà visitabile a partire da metà novembre presso il salone della sede centrale della Cassa Risparmio di Fossano e successivamente presso il castello “Principi Acaja” di Fossano dalle 9.30 del 24 novembre.

Alle 9.45, nel Salone incontri del Castello, verranno premiati studenti e insegnanti con la consegna di buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico. In seguito, a partire dalle ore 10.15, inizio della cerimonia con gli interventi delle autorità presenti e la consegna degli attestati di Fedeltà Associativa agli imprenditori in attività associati da oltre 35, 45, 50, 60 e 70 anni e dei riconoscimenti alle Start-up 2018-2019.

70 anni di Fedeltà Associativa

Martina snc di Martina Marcello e Dario (Meccatronica - Centallo)

Oltre 60 anni di Fedeltà Associativa

Dutto F.lli Di Dutto Giuseppe & C. snc (Mobilieri - Fossano); Carrozzeria Sarzotto srl (Carrozzieri - Fossano)

Oltre 50 anni di Fedeltà Associativa

Fruttero Michele di Fruttero Cristina & C. snc (Mobilieri - Fossano); Eredi di Rossi Pietro snc (Termoidraulici - S. Albano Stura); Busso & Galesio snc (Riparazione Macchine Agricole - Fossano); O.M.Ag. sas di Cravero Giovanni e Matteo (Autoriparatori - Fossano) Tec-Arti Grafiche srl (Tipografi - Fossano)

Oltre 45 anni di Fedeltà Associativa

Autocarrozzeria Castelrinaldo snc (Carrozzieri - Fossano); Abbà Valter (Lavorazione del Vetro - Fossano)

Oltre 35 anni di Fedeltà Associativa

Cef di Cornaglia - Graglia & C. snc (Elettricisti - Fossano); Gazzera Corrado (Elettricisti - Fossano); Effe.Bi.A. Autocarrozzeria di Valter Airaldi & Luciano Barra snc (Carrozzieri - Fossano); Cu.Pra. di Culasso Fabrizio & C. snc (Carrozzieri - Fossano); Rinaldi Eliseo (Idraulici - Fossano); Dutto Davide (Fotografi - Fossano); Gandino Impianti srl (Termoidraulici - Fossano); Grosso Gianfranco (Odontotecnici - Centallo)

35 anni di Fedeltà Associativa

Alberione Roberto (Edili - Fossano) Avagnina Giovanni sas (Escavazione Pietre e Marmi - Fossano) Officina Autoriparazioni Dalmasso Gian Franco (Meccatronica - Fossano) Morano Anna Maria (Acconciatore - Fossano) Nuova impresa dal 2019 B-Stampa snc di Bertaina Alessandro e Borio Valentina (Tipografi - Fossano) Kalaj Klodiana (Acconciatore - Fossano) Zedde Simone (Autoriparatore - Bene Vagienna)