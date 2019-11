Giornata Mondiale del Diabete, Cuneo in prima linea

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, con l’adesione all’iniziativa di oltre 150 nazioni, domenica 17 novembre, a Cuneo sarà allestito uno stand in corso Nizza angolo Corso Dante dalle ore 9.00 alle ore 17.30. Saranno presenti all’iniziativa personale della Diabetologia dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle, odontoiatri SidP, alcuni studenti del corso di Laurea in Infermieristica e membri dell'associazione dei pazienti diabetici (Diabete No Limits Cuneo). Tema della giornata 2019 è: “Diabete: proteggi la tua famiglia”.

La manifestazione cuneese è resa possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Cuneo e all’aiuto della Croce Rossa provinciale che fornirà un camper attrezzato e monterà una tenda all’interno dei quali sarà possibile calcolare l’indice di rischio di sviluppare il diabete, co esecuzione su richiesta delle glicemie e sarà fornito materiale divulgativo.

Medici e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per consulenze e consigli, quest’anno saranno affiancati dalle dottoresse Marta Giraudi e Martina Audagna, odontoiatre con master in parodontopatia: tutto questo in forma assolutamente gratuita!

Quali sono i messaggi chiave che guidano la campagna? Lo spiega Giampaolo Magro, responsabile del servizi odi Diabetologia dell’azienda ospedaliera: “La diagnosi precoce del diabete tipo 1 coinvolge anche la famiglia: se il diabete tipo 1 non viene diagnosticato tempestivamente, si possono verificare quadri clinici che rischiano, in alcuni casi, risultare fatali. Occorre imparare a riconoscere i segni e i sintomi: sete eccessiva, frequente bisogno di urinare, mancanza di energia, vista offuscata, lentezza nella guarigione delle ferite, dimagrimento rapido”.

E il diabete tipo 2? “Può essere individuato per tempo: in condizioni di rischio (obesità/sovrappeso, alimentazione scorretta, sedentarietà, esami ematochimici alterati, etnia a maggiore rischio di diabete, familiarità di primo grado, pregressa malattia cardiovascolare, parto di neonato con peso

superiore ai 4 kg, ovaio policistico o condizione di insulino-resistenza, ipertensione) è opportuno controllare la glicemia annualmente e consultare il medico”.

Ci sono poi altre motivazioni che sostengono la campagna: la prevenzione del rischio per il diabete tipo 2, il diritto alla sicurezza degli alunni a scuola, l’informazione che fa risparmiare perché si riducono le complicanze a forte impatto economico e sociale. Il diabete può essere costoso sia per l’individuo sia per la famiglia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.giornatadeldiabete.it o contattando il dr. Giampaolo Magro Responsabile del Servizio di Diabetologia dell’AO S. Croce e Carle –

magro.g@ospedale.cuneo.it - Tel. 0171.616443.

Cuneo, 7 novembre 2019