Tregua meteo nel weekend: ampie schiarite ma temperature in calo e sotto la media del periodo

Continuerà ancora nei prossimi giorni la fase di correnti atlantiche con il suo carico di perturbazioni, ma almeno nel weekend avremo una tregua. Temperature tuttavia in calo e sotto la media del periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 8 novembre

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse sui settori orientali di Piemonte e Liguria. Col passare delle ore miglioramento e schiarite a partire da ovest, anche se su verbano le piogge insisteranno fino alla sera. Sempre sul verbano nevicate a partire dai 1400/1600 m con quota neve in calo in serata. Temperature massime in calo e comprese tra 12 e 15 °C. Venti assenti in pianura, fino a moderati sudoccidentali sulle coste liguri di levante.

Sabato 9 e domenica 10 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite e annuvolamenti cumuliformi sui rilievi. Maggiore nuvolosità domenica sui settori meridionali e Liguria per una perturbazione che si sposterà velocemente a sud. Possibili precipitazioni a partire dal pomeriggio sui rilievi delle Alpi marittime e cuneese, con nevicate che scenderanno fino a 700 m, ma su questa evoluzione c’è ancora incertezza allo stato attuale.

Temperature massime in leggerissima ripresa sabato, ma poi di nuovo in calo domenica per arrivo di aria più fredda da nord, con le zone di pianura che a fatica potranno superare i 10 °C. Minime anche in calo e con valori tra 2 e 5 °C su pianure (localmente possibili brinate al mattino) e 5 /10 °C sulle coste liguri. Venti assenti sabato, assenti o deboli dai quadranti nordorientali domenica.

Da Lunedì 11 novembre

Incertezza previsionale ancora per inizio settimana, legata al posizionamento della bassa pressione in arrivo domenica. Attualmente ci sarebbe la possibilità di precipitazioni diffuse sempre sui settori meridionali del Piemonte e in Liguria di ponente, con nevicate fino a 800/1000m per la giornata di lunedì. Poi miglioramento a partire da martedì, ma ancora in un contesto di correnti instabili di origine atlantica. Temperature in risalita.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo