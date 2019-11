Educare alla finanza, educare al (futuro) lavoro in banca.

Questa è la missione del gruppo Emf, realtà leader nel settore del marketing bancario e finanziario di cui è co-fondatrice Marcella Frati che due anni fa concorse a premiare Beppe Ghisolfi per il proprio impegno nel settore dello sviluppo dell'industria creditizia nella serata degli Oscar milanesi dedicati ai Banchieri distintisi nel proprio ambito di eccellenza.

Il 12 novembre, nel proprio ruolo di banchiere europeo e presidente della neonata Accademia per l'educazione finanziaria, sarà presente al solenne evento romano promosso da Emf per indirizzare i giovani - diplomati e laureati - alle carriere nel mutato scenario fintech.

La chiusura delle tradizionali filiali in senso fisico nei territori - come siamo noi abituati a concepire la presenza delle banche - non comporta una riduzione netta delle opportunità di lavoro. Questa transazione aumenta semmai le possibilità per i profili professionali capaci di unire padronanza finanziaria e hitech.