Al Toselli uno spettacolo solidale per acquistare un'apparecchiatura per prevenire la caduta dei capelli nei pazienti che affrontano la chemioterapia

“Knock – Il trionfo della Medicina” portato in scena dalla Compagnia del Teatro del Marchesato di Saluzzo, approda al Teatro Toselli di Cuneo, sabato 9 novembre alle 20,30, per una buona causa.

Ridere fa buon sangue e qui, la commedia brillante in tre atti tratta dall’opera di Jules Romain, adattamento e regia di Mauro Bocci, fa ridere e fa buon cuore.

Festeggia con il pubblico del Toselli i 20 anni dell’Associazione Donna per Donna fondata nel 1999 in collaborazione con i medici della Ginecologia dell’Ospedale di Cuneo per essere utile e di appoggio alle donne operate di tumore al seno.

Lo spettacolo appoggia un service del sodalizio. Il ricavato della serata che è ad ingresso libero, contribuirà all’acquisto di un Paxman, sistema all’avanguardia, che previene l’alopecia in persone sottoposte a cure chemioterapiche: uomini e donne.

“Nessun ospedale della provincia di Cuneo è dotato di questa apparecchiatura che è molto costosa - spiega la presidente di Donna per Donna Ivana Pane - Ci siamo prefissate l’obiettivo, avendo rilevato la necessità nel reparto di Oncologia del Santa Croce - Carle, di aiutare i malati in un momento di particolare fragilità, nel periodo in cui affrontano la terapia con farmaci chemioterapici. Info 333 8488593.

La pièce è ambientata nei primi decenni del ‘900, a Saint Maurice, un piccolo paese della provincia francese. Il dottor Parpalaid ha deciso di terminare la sua carriera a Lione e cede la condotta al più giovane dottor Knock. Parpalaid lascia nelle mani di Knock una popolazione semplice e robusta, propensa a recarsi dal medico per i reumatismi o per una bronchite come voi vi rechereste dal parroco per far piovere.

Fatto sconcertante per chi, come il dottor Knock, sente la missione di diffondere lo spirito medico e si è laureato discutendo la propria tesi su “I pretesi stati di salute - sottotitolo: Coloro che si credono sani sono malati che non sanno di esserlo”.

Quando Parpalaid torna in paese per riscuotere la rata concordata trova che la locanda ha tutte le camere occupate da forestieri, che hanno sentito parlare del dottor Knock.

Cosa è successo? E’ il “metodo” del dottor Knock.

Personaggi e interpreti: Knock: Mauro Bocci, dottor. Parpalaid : Valerio Dell’Anna; Madame Parpalaid: Pia Ghigo; il banditore: Federico De Simone; la maestra Bernard: Tiziana Rimondotto; il farmacista Mousquet: Mario Piazza; la signora in nero: Rosa Margaria; la nobildonna: Elisa Rivoira; la signora Remy: Lucetta Paschetta, Paola Berabero; Scipion: Sergio Catania; l’infermiera: Elena Rosso.