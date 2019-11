Alla scoperta della cattedrale di Alba, visite guidate sui ponteggi nella Cappella del Santissimo Sacramento

Il Mudi - Museo Diocesano di Alba- organizza per domani, sabato 9 novembre, un pomeriggio speciale di visita sui ponteggi del cantiere nella cappella del SS. Sacramento nella Cattedrale di San Lorenzo ad Alba.



La visita guidata permetterà di scoprire il museo archeologico e il lapidario sotto la cattedrale, per ammirare le testimonianze del passato romano e medievale della città ma soprattutto regalerà ai partecipanti l’inconsueta possibilità di salire, accompagnati da uno storico dell’arte e dal restauratore, sui ponteggi del cantiere di restauro pittorico che negli ultimi mesi ha interessato la cappella barocca nella navata destra della cattedrale.



La cappella venne realizzata dal vescovo Paolo Brizio tra il 1642 e il 1656. I colori della decorazione pittorica sono opera dell’artista Francesco Antonio Cuniberti, del 1746. L’apparato decorativo segue un programma iconografico messo a punto dal vescovo carmelitano Francesco Vasco, che per la particolare devozione del suo ordine alla Vergine del Carmine volle dedicarle la pala d’altare, mentre i dipinti che ornano le pareti e gli affreschi delle volte sono declinati intorno al tema eucaristico con l’apoteosi del rapimento in cielo del profeta Elia su di un carro di fuoco.



L’evento di sabato 9 novembre permettere la salita sui ponteggi a piccoli gruppi in due orari, ore 15 e ore 16, per poter ammirare da vicino con una prospettiva del tutto inusuale gli apparati decorativi sulle pareti e il prezioso affresco della volta ornato da graziosi elementi architettonici a trompe l’oeil e motivi floreali.



I posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata.

La visita guidata è gratuita, è richiesto un contributo d’ingresso al museo: 3 euro per gli adulti; 2 euro Abbonamento Musei Piemonte; 1,50 euro dai 6 ai 18 anni; under 6 anni gratuito. La biglietteria del Museo Diocesano di Alba si trova in piazza Rossetti, presso il campanile della Cattedrale di S. Lorenzo. Prenotazione al numero tel. 345.7642123. Info: mudialba14@gmail.com.