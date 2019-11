Apre Smac, lo Spazio per il Movimento, l’Arte e il Cibo!

Un “contenitore” culturale a 360 gradi, concepito e realizzato con le migliori tecnologie, nel quale poter vivere gli eventi gustando dell’ottimo cibo: ecco cosa è Smac, un progetto ambizioso - tra i primi presenti sul territorio - che nasce in questi giorni nel cuore di Peveragno. Il programma di quello che sarà un innovativo luogo di contaminazione, è racchiuso proprio nell’acronimo del nome: Smac, lo Spazio per il Movimento, l’Arte e il Cibo.

“Smac è un nuovo locale creato per coltivare, assaporare e condividere cultura e ovviamente buon cibo - dichiara Roberto Turco, ideatore del progetto e imprenditore nel settore enogastronomico - Chi parteciperà agli eventi Smac potrà fare il pieno di sapori in un luogo dove si alterneranno musica, cinema, teatro e movimento, il tutto accomunato dalla stessa filosofia: stare bene. Ippocrate, medico della Grecia antica, diceva “Lasciate che il cibo sia la vostra medicina”; anche noi, come lui, crediamo ancora oggi fermamente nel valore benefico del buon cibo e della convivialità. Ogni evento sarà quindi accompagnato dai genuini e gustosi piatti preparati nelle cucine interne, con materie prime di eccellenza offerte dal territorio piemontese.”

Smac, con una sala multimediale di ultima generazione da 300 posti, la cabina di regia, il palco e la cucina attrezzata è lo spazio giusto dove chiunque può organizzare numerose tipologie di eventi, dal corso specialistico per pochi professionisti alla conferenza dai grandi numeri; è stato pensato per fare posto all’espressione e alla diffusione di cultura e benessere e per dare vita a nuove reti sociali. Rappresenta un valore aggiunto per la provincia di Cuneo, per la capacità di accogliere idee e di portarle alla realizzazione.

Ascoltare, guardare, riflettere, ridere ed emozionarsi: tutto questo potrà essere sperimentato partecipando ai numerosi incontri a base di teatro, cinema e musica, da soli oppure in compagnia, tutti caratterizzati da un denominatore comune, quello di essere appuntamenti accompagnati da buon cibo.

Via libera anche al movimento e all’acquisizione di nuove abilità e conoscenze, con le conferenze e i corsi teorici e pratici organizzati negli appositi ambienti, per potersi dedicare al proprio benessere sia fisico che intellettuale.

Smac apre la sua attività il 16 novembre a Peveragno, in Via San Giorgio 34; il ricco calendario degli appuntamenti per tutti i gusti sarà presto disponibile on line, consultabile sia sul sito http://www.smac-cn.it/www.smac-cn.it che sulla pagina Facebook. Per informazioni e prenotazioni delle sale: 335/8331800 - info@smac-cn.it

Il legame tra cibo, arte e cultura è molto antico, e sarà possibile riscoprirlo - tra tradizione e novità - proprio nei piacevoli incontri che saranno programmati a breve, perché “se l’evento ha gusto, è Smac”!