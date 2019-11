Venerdì 8 novembre serata divulgativa sull'alimentazione a Mondovì

L'Associazione Asso, in collaborazione con l'ASLCN1 e con il patrocinio del Comune di Mondovì, ha organizzato una serata divulgativa sull'alimentazione venerdì 8 novembre, alle 21, presso il Salone delle conferenze Scimè di Mondovi. I relatori della serata sono Maria Caramelli, direttore della S.C. Neuroscienze con annesso CEA Centro Encefalopatie Animali dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e Marcello Caputo, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Promozione della Salute della ASLCN1.

L'alimentazione è il più potente determinante che regola la nostra condizione di salute o di malattia: saper conoscere e gestire i rischi igienico, sanitari e nutrizionali è fondamentale per mantenersi in salute ma anche per attenuare gli effetti della malattia.

L'Associazione ricorda che l’evento è finalizzato all’acquisto di 4 unità di monitorizzazione dei parametri vitali da installarsi presso il DEA dell'Ospedale di Mondovì e il Pronto Soccorso di quello di Ceva.

Pertanto sarà gradita un'offerta libera per ogni partecipante.