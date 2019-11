Bellissime le auto in esposizione in queste ore in piazza Galimberti. Sono le mitiche storiche della Citroen, la 2Cv o la DS, iniziativa per festeggiare i 55 anni della concessionaria Armando Citroën di Cuneo.

Non solo: nel pomeriggio l'esposizione sarà in via Roma, omaggio ai 100 anni della casa automobilistica francese.