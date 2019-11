Chiusa di Pesio: gli Astrofili della Bisalta osservano il transito di Mercurio sul disco solare

Il transito di Mercurio sul disco solare: un evento imperdibile da osservare in compagnia dell'Associazione Astrofili Bisalta

La data è lunedì 11 novembre, l’orario, qui in Italia, va grosso modo dalle 13:35 al tramonto: è l’appuntamento con il fenomeno astronomico dell’anno, il transito di Mercurio sul disco solare.

Un evento non frequente: avviene in media 13 volte ogni secolo, sempre nei mesi di maggio o novembre, l’ultimo si è verificato il 9 maggio 2016 e per il prossimo occorrerà attendere 13 anni.

Gli esperti raccomandano di non guardare il Sole direttamente o, peggio, con strumenti privi degli appositi filtri solari certificati, per evitare gravi danni agli occhi. A Chiusa di Pesio potremo osservarlo tutti insieme in compagnia dell'Associazione Astrofili Bisalta che dalle ore 13 fino al tramonto metterà a disposizione i suoi telescopi nella zona palestra della Scuole Medie.

In caso di maltempo l'iniziativa verrà annullata.

Per info: 0171/734990