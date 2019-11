Amici a 4 zampe in cerca di una famiglia

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.



Ecco i nostri gatti:

Lei ha circa 2 mesi e cerca casa, è molto dolce e socievole, obbligo di futura sterilizzazione!



Di chi è? Rossa tigrata, trovata ad Alba in corso Enotria, sterilizzata, molto socievole.



I nostri splendidi cani Ciadel e Demetra.

Ciadel è un cucciolo mix pointer, dolcissimo, recuperato da poco ad Alba, in zona San Cassiano, adatta anche a famiglie con bambini, no cacciatori.



Demetra è un incrocio Pitbull di 3 anni, è tanto dolce e ubbidiente, non adatta ad adozioni ragazzini irresponsabili, no catena, no box. Soffre tantissimo la reclusione.



Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697