A Cuneo l'incontro tra la Consulta giovanile e l'amministrazione: "Non smettete di presentarci i vostri sogni, qui avrete sempre una casa"

“I problemi del mondo non si possono risolvere con i cinici e gli scettici. Abbiamo bisogno di uomini e donne che sappiano immaginare cose che non sono mai state”.

È stato citato anche il presidente americano John Fitzgerald Kennedy oggi, sabato 9 novembre, nel corso del Consiglio comunale aperto della città di Cuneo dedicato alle politiche giovanili programmato dall’amministrazione come momento di incontro con il direttivo della Consulta giovanile (e tutte le altre realtà coinvolte nella tematica).

Gremita di giovani e diverse personalità legate alla città la sala consigliare del palazzo comunale, tra cui Alberto Valmaggia e Alberto Ubezio della Casa del Quartiere Donatello.

Ad aprire i lavori Milena Viassone della Scuola di Managment ed Economia, che ha portato all’attenzione dell’assemblea i risultati del sondaggio che ha raccolto le opinioni di 794 studenti della provincia in merito a tempo libero, trasporti e le loro città in generale.

In riferimento al tempo libero i giovani – che per il 68% svolge attività sportive, per circa il 50% si occupa di attività in ambito artistico e culturale e per l’8% suona uno strumento – chiedono tra le altre cose maggiore pulizia e manutenzione negli impianti sportivi, più attenzione all’outdoor e agli sport di nicchia, pubblicità più efficace degli eventi di ogni tipo, maggior attenzione alle tematiche ambientali, corsi economicamente più accessibili e una maggiore disposizione di luoghi dedicati alla socializzazione.

Rispetto alla tematica dei trasporti il 75% dei giovani cuneesi utilizzano i mezzi pubblici o metodi diversi di spostamento e chiede più quantità di corse e tratte, piste ciclabili più funzionali, mezzi più moderni ed ecologici e migliore comunicazione all’utenza.

In riferimento alle città in cui vivono, infine, se Cuneo viene vista come un esempio positivo, i giovani ritengono che ci sia bisogno di nuove politiche a loro dedicate: il 44,4% lamenta l’assenza di infrastrutture adeguate e il 24,69% pochi centri ricreativi e locali notturni.

“In generale serve più attenzione alle necessità degli studenti e dei giovani – ha riassunto Viassone - ; i comuni della provincia dovrebbero tenere conto di queste istanze, tutte buone idee su cui lavorare”.

- GLI INTERVENTI DEI RELATORI

Si sono poi susseguiti gli interventi dei dirigenti scolastici Alessandro Parola e Milva Rinaudo (incentrati sull’importanza del lavorare sul mondo della scuola, specie dal punto di vista dell’edilizia), don Carlo Occelli della Pastorale Giovanile (che ha annunciato il convegno “Dare casa al futuro”, un momento di incontro della Pastorale con i giovani che si terrà a febbraio), Gloria Massano e Simone Carena del progetto Yepp e Francesca Cavallera dell’ufficio comunale Europe Direct.

Anche la Consulta giovanile, tramite la vicepresidente Giulia Chiari, è intervenuta: “Il nostro è stato un cammino lungo e complicato ma anche necessario: alcune realtà associative dovevano arrivare ad avere un organo di dialogo con l’amministrazione. La Consulta è orecchie e megafono dei giovani sul territorio”.

“Dallo scorso giugno sono già otto le riunioni tenutesi per programmare progetti di diverso tipo dedicati ai giovani; l’ambiente è e rimarrà una delle tematiche principali e abbiamo in programma una collaborazione con il Parco Fluviale, mentre proseguiremo l’impegno con la Fondazione CRC per trasformare l’ex Frigo Militare in uno spazio ricreativo”.

- IL DIBATTITO

“L’incontro di oggi è un passaggio importante per la nostra vita amministrativa – ha sottolineato il sindaco e presidente della Provincia Federico Borgna in un intervento che ha anche ricordato come nella data di oggi si celebrino i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino - , non un punto di partenza e non uno d’arrivo, ma una tappa importante di riconoscimento di un lavoro molto serio. Siamo qui per raccontare un cammino in essere in cui si lotta per il futuro della nostra comunità, un cammino che si può portare avanti solo se siamo tutti coinvolti”.

“Una comunità è un insieme di persone con un passato e una visione del futuro comune, l’obiettivo dei suoi membri non è conservarla ma proiettarla nel futuro. E l’unico modo per farlo è costruire un patto generazionale, far lavorare insieme giovani e anziani per assicurare i diritti a chi sarà in futuro parte della comunità stessa: ogni generazione deve capire che il mondo ce l’ha in custodia temporanea – ha concluso Borgna - . Oggi festeggiamo la caduta di un muro ma a 30 anni di distanza da quello di Berlino oggi sono 77 i luoghi del mondo in cui se ne trovano, in cui qualcuno decide di separare se stesso da coloro che considera inferiori o in torto”.

Il consigliere Simone Priola, tra i promotori principali del progetto di creazione della Consulta giovanile, ha sottolineato come il lavoro svolto guardi alla tematica in un’ottica diversa dal solito - "giovani non come fonte di disagio, ma opportunità" - e ha citato il ritorno sul territorio del progetto del viaggio-studio ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau come un’iniziativa importante tra quelle dedicate ai giovani.

“La Consulta è la realtà deputata a mettere in sinergia gli sforzi delle diverse associazioni in un paese in cui, ormai è chiaro, alcune generazioni stanno pagando gli effetti della crisi più di altre e in cui spesso la propaganda elettorale e il dibattito politico tralasciano i giovani: il confronto generazionale deve tornare ad avere l’importanza che merita”.

Sono poi intervenuti i consiglieri Ugo Sturlese, Nello Fierro, Carlo Garavagno, Alessandro Spedale, Carla-Santina Isoardi, Silvia Maria Cina, Laura Menardi, Maria-Laura Risso e Gianfranco Demichelis, esprimendosi tutti a favore delle attività della Consulta e della futura collaborazione con l’amministrazione.

Unica voce “fuori dal coro” - seppur nella sostanza più che d’accordo con l’incontro odierno e con il dibattito sulle tematiche di politica giovanile – il consigliere Giuseppe “Beppe” Lauria, in passato assessore provinciale proprio con delega ai giovani: “Sono sempre stato critico sul progetto di costituzione della Consulta, memore del fatto che quella provinciale in sette anni non si sia mai riunita una volta; credo che il nostro compito non sia quello di inserirvi in un sistema “creato da noi” ma fornirvi gli strumenti per pensare e agire da giovani”.

“In commissione avevo chiesto che la Consulta fosse una realtà trasversale a livello di pensieri rappresentati e non mi pare proprio che sia così. Lo stesso documento di costituzione dell’organo costruisce dei muri veri e propri, lasciando fuori tanti giovani che non si riconoscono in alcune filosofie: il mondo giovanile dovrebbe affrancarsi da ragionamenti che arrivano dal mondo degli adulti”.

“I colpevoli di questa situazione – ha concluso Lauria – siamo noi che abbiamo per anni e stiamo amministrando la città da tempo: abbiamo costruito un recinto e vi abbiamo messo dentro, serve che ne usciate e che non attendiate che qualcuno tracci per voi la vostra strada”.

La chiosa all’assessore responsabile, Domenico Giraudo: “Quella di oggi è stata una bella giornata di ascolto anche delle voci contrarie, riflessioni e interventi importanti e di cui tenere conto per fornire alla Consulta e ai giovani tutti, senza distinzioni, gli strumenti necessari a creare il domani; serve però un lavoro strutturale di ascolto delle necessità dei giovani come il sondaggio del campus di Management ed Economia, che ha permesso per esempio di realizzare gli interventi sul campo di atletica e sulle isole intelligenti delle fermate degli autobus”.

“È importante sappiate che qui in Comune avete e avrete sempre una casa. Non abbiate paura di proporci le vostre idee, di spiegarci i vostri sogni, perché l’assenza di confronto e dialogo è la condizione peggiore possibile. E non arrendetevi mai, continuate a pensare, provare e progettare”.