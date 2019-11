Piazza Caduti a Boves in piena riqualificazione: l'anello esterno sarà tutto in cubetti di pietra di Luserna

Stanno terminando i lavori di posa della nuova pavimentazione sull'anello esterno di piazza Caduti, come annuncia il primo cittadino Maurizio Paoletti dalla sua pagina Facebook.

I lavori, iniziati nella tarda primavera scorsa, sono finalizzati ad una riqualificazione della piazza, il cui anello esterno, appunto, sarà in cubetti di pietra di Luserna. Questo è stato possibile grazie ad un finanziamento da oltre € 300.000 della Regione Piemonte

L’idea progettuale si articola sul doppio obiettivo di riqualificare l’area pubblica in superficie e di realizzare, nel piano sotterraneo, quaranta autorimesse private pertinenziali alle abitazioni del centro.

Non sono gli unici lavori in corso o in fase di partenza nel territorio del comune ai piedi della Bisalta: si stanno infatti ultimando i lavori di bitumatura in via vecchia di Sant'Anna, dove presto ci sarà anche il completamento della barriera protettiva, così come sono iniziati i lavori per la realizzazione della passerella ciclopedonale a Rivoira, grazie alla quale sarà possibile attraversare il torrente Colla in sicurezza.