Saluzzo, chiarezza sulla Consulta comunale per le Pari Opportunità

In seguito alle imprecisioni emerse durante l’incontro organizzato dalla sezione saluzzese "Fratelli d’Italia" (giovedì 24 ottobre alla ex Caserma Musso nell’incontro con Magdi Cristiano Allam) circa la presenza di Mostafà El Kihel, nella Consulta Comunale per le Pari Opportunità, la stessa ha convocato una conferenza stampa per far conoscere obiettivi, finalità, composizione, avendo rilevato una non corretta conoscenza dell’organizzazione.

"La Consulta, nata con la Giunta Allemano, non è una Commissione – precisa l’assessore alla Cultura e Pari opportunità Attilia Gullino ma un organo istituzionale consultivo di emanazione del Comune che ha la finalità di attuare, attraverso iniziative varie, le Pari opportunità e mirare al contrasto delle discriminazioni nei confronti di tutte le persone, uomini e donne e in ogni ambito: dalla disabilità, al credo religioso, all’orientamento sessuale, identità di genere, alla nazionalità. Tutela delle fasce più deboli della popolazione che hanno più difficoltà a veder riconosciuti i loro diritti".

All’interno numerose associazioni cittadine attive in diversi settori: dalla cultura al sociale.

L’assemblea si compone di rappresentanti dei vari sodalizi e di cinque componenti eletti dall’assemblea e dal sindaco. La scelta dei membri avviene dopo la valutazione del curriculum e in base all’esperienza di cittadinanza attiva e dell’impegno speso nell’interesse della comunità saluzzese.

I nominati dal primo cittadino quest’anno sono due: Maria Barrera e Mostafà El Kihel, mentre tre sono le nomine assembleari: Angela DelGrosso, Rinalda Lngua, Elisa Bussi.

La presidente della Consulta è la psicologa Maria Barrera, la vice presidente Anna Maria Luciano.

Mostafà El Kihel, 46 anni, in lista per Calderoni nella Città d’Amare, in passato referente del Centro culturale islamico aperto nel 2013 in via Donaudi, fa parte sì dell’organo consultivo, ma non è il presidente come è stato affermato.

Partecipano agli incontri della Consulta le due assessore comunali Attilia Gullino e Fiammetta Rosso (Politiche sociali): “Sia i membri nominati che i rappresentanti delle associazioni – afferma l’assessore Rosso - mettendo la loro particolare sensibilità al servizio del tema trasversale delle Pari Opportunità portano un valore aggiunto al lavoro di rete, grazie ai tanti punti di vista e al confronto democratico".

La presidente Barrera: “E' un gruppo di lavoro tra associazioni, dove si creano partnership per la realizzazione di iniziative volte ad attuare gli obiettivi contro le discriminazioni in ogni ambito e, a rafforzare sinergicamente le azioni di sensibilizzazione sulle Pari Opportunità”.