Passanti sentono le grida di una persona che chiede aiuto e allertano i soccorsi: ricerca persona a San Rocco Castagnaretta

AGGIORNAMENTO delle 18: al momento le ricerche continuano ma senza alcun ulteriore elemento. Non è stata presentata denuncia di persone scomparse né sono emerse cose particolari che facciano pensare che ci sia qualcuno da cercare o in difficoltà, oltre alle grida sentite da alcuni persone che passavano in quella zona.

E' possibile che nel giro di poco le ricerche vengano sospese.

Ricerca persona in corso a San Rocco Castagnaretta, nella zona tra via Pedona e via Fontanelle, vicino ai binari, dove alcuni passanti hanno sentito delle urla di una persona che chiedeva aiuto.

Immediata la chiamata al 112 e l'invio dei soccorsi, che in questo momento stanno operando per una presunta ricerca persona. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con i cinofili arrivati da Torino, la Polizia e il personale sanitario.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni.