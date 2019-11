La carica dei 500 espositori a Cavour per Tuttomele 2019

Tuttomele aprirà domani nel segno della sua prestigiosa storia e chiuderà i battenti domenica 17. Il traguardo dei 40 anni verrà festeggiato con una mostra dedicata, nel salone comunale di piazza Sforzini a Cavour, dove saranno presenti foto, manifesti, gagliardetti e gli oggetti realizzati negli anni, accompagnati dagli acquerelli di Caterina Bruno.

L’inaugurazione è alle 14,30 nella piazza del Comune, con la partecipazione della banda musicale San Lorenzo di Cavour e il gruppo folk “I Tencitt” di Cunardo (Varese), che si esibiranno anche alla sera, alle 21, nell’area spettacoli di piazza IV Novembre.

Gli stand si trovano nel centro paese ed entro un raggio di 300 metri e saranno già aperti dalle 10. In tutto sono presenti circa 500 espositori, di cui una cinquantina frutticoli. Il 90% delle aree è coperto, permettendo di girare la manifestazione anche in caso di maltempo.

L’orario è sabato, domenica e martedì dalle 10 alle 23 e gli altri giorni dalle 15 alle 23.

La Procavour, organizzatrice dell’evento, proporrà piatti tipici nel TuttomeleSelf, nonché le tradizionali frittelle di mele. La manifestazione, però, apre anche la settimana gastronomica della mela, durante la quale una decina di ristoranti proporranno menù dedicati a questo frutto.

La macchina organizzativa vede al lavoro circa 200 volontari e alcuni di essi hanno realizzato artigianalmente anche 40 tavoli per i self service e gli stand, usando assi di legno e mettendo delle gambe di legno.

Durante tutte le giornate sono previsti una serie di eventi: da corsi e laboratori, passando per spettacoli e convegni. Diverse saranno anche le aziende di Cavour e Comuni limitrofi aperte per accogliere visitatori in cascina che vogliano comprare le mele. Inoltre si potranno scattare foto ricordo con la cornice dei 40 anni.

Per conoscere il programma intero si può consultare il sito Internet della Procavour www.cavour.info. Sullo stesso sito si trova anche il link per scaricare l’e-book “TuttoTuttomele”, che celebra il quarantennale.