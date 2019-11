Spettacolo a Mondovì Piazza: in scena "Magia Notturna" tra letture, canti e danze

Sabato 16 novembre alle 21, presso la sede della Società Operaia Mutuo Soccorso in via Vasco 8 a Mondovì Piazza, in scena "Magia Notturna". Ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione.

Questo spettacolo ha avuto il suo debutto il 22 giugno 2012 in un percorso notturno, a lume di torce, all’aperto in occasione della manifestazione “Ellisse”, con un grande successo di pubblico. Ora viene presentato come progetto, nella cornice molto suggestiva di una sala ottocentesca, diventando il punto di partenza di un nuovo ciclo di spettacoli che avranno luogo dalla primavera estate 2020, in occasione dei 20 anni dell’Associazione Culturale Alfombras.

“Magia Notturna” nasce come una riflessione sulla notte, sulla sua magia intesa come profonda influenza sull’animo umano. Racconti, poesie, leggende sono fiorite da secoli sulla notte, intesa anche come specchio che riflette sogni, versi, fiabe, desideri, ma anche paure ataviche e incubo.

Nella presentazione sabato 16 novembre si riscopre un’atmosfera gotica che affonda le sue radici in ogni tempo, con piccole apparizioni di personaggi che si raccontano in pillole di prosa, versi, musica e danza... Ricordando che la notte è un tempo che passa, e l’aurora ci riporta sempre il mattino...

Un grazie per la collaborazione amichevole alla Libreria Lettera 22, per merito della quale le pagine citate si potranno anche sfogliare e anche allo Studio2 Evolution -Danza e benessere- di Mondovì.

I testi e la narrazione sono a cura di Ilva Fontana. Partecipano come attori Manuel Alciati, Loredana Bordino, Ernesto Chiarena, Patrizio Gerbino, Elena Vacchetta. Ballerine Elena Vacchetta, Michela Festini e Sara Incarbone in un pezzo coreografato da Sara Armando. I pezzi cantati saranno eseguiti da Maria Rosa Bersanetti e Monica Sciolla.