A Borgo l'incontro tra il sindaco Beretta e il recordman di ciclismo su pista Dario Zampieri

Il Sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta e l’Assessore allo Sport Alessandro Monaco hanno incontrato nei giorni scorsi in Comune il concittadino Dario Zampieri record-man di ciclismo su pista.

Lo scorso 20 agosto 2019 il borgarino - durante una sessione ufficiale svoltasi sulla pista del velodromo messicano di Aguascalientes, al cospetto dei commissari UCI, ha stabilito il record italiano élite sui 200 metri lanciati con il tempo di 9"941. Questo nuovo primato stabilito da Zampieri rappresenta, inoltre, la migliore prestazione mondiale assoluta nella categoria Master, ovvero per atleti over 35 (per la prima volta nella storia sotto il muro dei 10").





“Borgo San Dalmazzo – ha dichiarato il Sindaco Beretta – è orgogliosa di essere rappresentata in Italia e nel mondo da concittadini che raggiungono, come nel caso di Dario Zampieri, traguardi così importanti e che sanno figurarsi quotidianamente come esempio e stimolo per la crescita sportiva dei nostri giovani”.