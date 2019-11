Il Lessico di Ghisolfi "Benedetto" da Papa Francesco

Il Banchiere europeo e scrittore ha presenziato in Vaticano alla cerimonia di consegna dei premi conferiti dalla Fondazione Ratzinger di cui è presidente Padre Federico Lombardi , originario della provincia Granda, al quale ha consegnato una copia del proprio libro che sarà omaggiato con una dedica al Santo Padre Bergoglio

Sua Santità Bergoglio è in più occasioni intervenuto sulla necessità di promuovere l'inclusione finanziaria come strumento di giustizia sociale e distributiva, in attuazione della Dottrina sociale della Chiesa cattolica che fin dal 1892 ha tra i propri capisaldi l'educazione al Risparmio.