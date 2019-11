Più sicurezza per l'accesso alle scuole: Sommariva Perno attiva due semafori

Per favorire in sicurezza l'accesso alle scuole dell'Istituto comprensivo di Sommariva Perno, del relativo Pedibus e dei pulmini in arrivo dalle frazioni (Valle Gai, Socché, Loghero, Valle Rossi, San Giuseppe, Cunoni), il Comune ha attivato due semafori temporizzati.

Uno si trova all'incrocio tra via Ceretta e via San Giovanni, l'altro all'incrocio tra via Maunera con via San Giovanni.

Entrambi saranno attivi con l'"alt" rosso (divieto di accesso) negli orari stabiliti di entrata e di uscita degli alunni dalle scuole, eccetto negli altri orari e nei giorni prefestivi e festivi dove l'ingresso sarà sempre aperto alla viabilità regolare.

Sono inoltre state rese operanti le telecamere con il servizio di videosorveglianza da parte della Polizia Locale per monitorare e tenere sotto controllo il traffico veicolare nell'area interessata.

"La popolazione è soddisfatta di questo servizio perché con lo stop del semaforo rosso riesce a identificare meglio il via al passaggio - spiega il primo cittadino Walter Cornero -. Di conseguenza la risposta della comunità a questo ulteriore servizio gratifica anche la nostra amministrazione comunale".

Semafori attivi

Dal lunedì al venerdì: mattino dalle ore 7,40 alle 8,15,

pomeriggio dalle 15,20 alle 15,45 e dalle 16,50 alle 17,10.

Martedì dalle 13,15 alle 13,30,

pomeriggio dalle 15,20 alle 15,45. Mercoledì dalle 15,20 alle 15,45,

pomeriggio dalle 16,50 alle 17,10. Giovedì dalle 12,30 alle 12,50 e dalle 13,15 alle 13,30.