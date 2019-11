Trent'anni dalla caduta del muro di Berlino: il documentario di tre giovani monregalesi (VIDEO)

9 novembre 1989: una data che ha segnato la storia non soltanto della Germania, ma dell'Europa intera. È la data della caduta del muro di Berlino, famigerato emblema della celebre "cortina di ferro", eretto con la finalità di impedire la libera circolazione delle persone tra le porzioni est e ovest della città tedesca.

Ieri ricorreva l'anniversario della vicenda, ripercorsa con dovizia di particolari in un documentario da tre giovani monregalesi, che rispondono ai nomi di Maddalena Barale , Roberto Rossetti ed Ettore Poggi .

Il video, realizzato per il blog "Coffee and History", ripropone in poco più di otto minuti una delle pagine più dolorose del ventesimo secolo, con istantanee e riprese dell'epoca.