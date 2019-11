La pioggia "grazia" la Stracôni 2019: nemmeno il freddo ferma la carica dei 21mila partecipanti (FOTO e VIDEO)

La pioggia "grazia" la Stracôni 2019, e neanche le basse temperature hanno fermato la carica dei 21milla partecipanti.

Con lo “start” alle 9.30 in corso Nizza è partita l'edizione numero 37 della tradizionale camminata solidale dell'autunno cuneese. Un fiume umano si è riversato da piazza Galimberti verso Corso Nizza per il percorso più lungo di sempre: ben 8,2 km.

Alla partenza della Straconi, col pettorale dedicato, anche il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, insieme al fondista Daniele Serra personaggio copertina dell'evento. In prima fila anche gli assessori della Città Cristina Clerico, Paola Olivero e Franca Giordana.

Date le previsioni meteo sfavorevoli il percorso ha subito una piccola modifica: al termine di via Fenoglio, invece di svoltare a destra verso il Santuario degli Angeli, gli iscritti hanno svoltato a sinistra per percorrere viale degli Angeli sino al semaforo di via Tetto Cavallo, quindi scendere da via Tetto Cavallo, transitare dal Parco della Gioventù per poi riprendere il percorso della Stracȏni in via Porta Mondovì e proseguire sul percorso originario, vale a dire, Corso Marconi, via della Pieve, Lungo Gesso Papa Giovanni XXIII, via Bono, via Roma e terminare, come da tradizione, in piazza Galimberti.

Qui è allestito il villaggio della Stracôni, allestito in apposita tensostruttura riscaldata: all'interno numerosi spazi espositivi ideati da aziende sponsor, associazioni di volontariato.

Una vetrina dell’eccellenza industriale, artigianale, commerciale e del volontariato della nostra provincia nonché unica opportunità per far conoscere a tutti i partecipanti della Stracôni, e non solo, le varie attività svolte ed i progetti futuri. Ingresso gratuito dalle 8 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.