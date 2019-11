Narzole: ai nastri di partenza la 209a Fiera Napoleonica dei Porri, dei Puciu e della Cögnà

La 209a Fiera Napoleonica di Narzole sta per iniziare. Una manifestazione decisamente rinnovata negli ultimi anni sia per la durata dei giorni, sia per i contenuti. Confermato il “Padiglione Fiera”, la tensostruttura che ospiterà i pranzi e le serate gastronomiche, gli incontri istituzionali, gli spettacoli di intrattenimento e l’esposizione dello stand del “Consorzio di tutela della Cögnà di Narzole”.

La programmazione inizia venerdì 15, con le proposte dei Ristoranti del paese e quelle al Padiglione Fiera con menù a base di piatti tipici e tradizionali, aspettando l’atteso spettacolo di intrattenimento con l’affermato e seguito gruppo musicale dei “Divina”. Il programma di sabato 16 novembre prevede al mattino la novità “Amici a 4 Zampe”, un’esibizione con percorsi di agility in collaborazione con il centro di addestramento cinofilo “Tenuta La Torre” di Castelletto Stura. Si prosegue nel pomeriggio con la riproposta di “Pompieropoli”, rivolta ai più piccini per sensibilizzare il grande lavoro dei Vigili del Fuoco. Seguirà il tradizionale corteo da “Casa Balocco” al Padiglione Fiera con protagonista il Gruppo Storico Napoleonico “Il III Stato”, insieme al gruppo della Contadinelle dell’Associazione Agricoltori, la Filarmonica ed ai labari delle Associazioni narzolesi. La sfilata condurrà Associazioni e pubblico al Padiglione Fiera, dove inizierà la parte istituzionale dell'evento con la consegna del Napoleone d’Oro proprio alla Società Filarmonica Narzolese, che nel 2019 compie il 30° anniversario dalla sua ricostituzione. A seguire concluderanno il ricco calendario della giornata di sabato la cena del “Fritto misto alla Piemontese” (a cura del catering “Barbero” che seguirà tutti gli eventi gastronomici all’interno della tensostruttura) e lo spettacolo di musica e balli di “Sergio Dj e i Locos”.

I Balli occitani, gli Sbandieratori di Alba, la Mostra di pittura e ceramica di Ada Perona, l’esposizione di Auto d’Epoca, il primo Mercatino dell’Artigianato e molto altro animeranno la tradizionale Fiera mercato di domenica 17, insieme alle degustazioni di tipicità caratteristiche della Fiera, dalle caldarroste al caffè Napoleonico, ovvero il caffè nero al cioccolato.

“Ogni anno la Fiera amplia il programma, proseguendo sull’impostazione innovativa degli ultimi anni, mantenendo tradizioni e cultura di questa nostra importante manifestazione valorizzando le nostre preziose peculiarità e, soprattutto, la tipicità della Fiera di Novembre. – commenta il Sindaco Federico Gregorio - Cerchiamo di riportare la Fiera agli albori di un tempo e questo è possibile solo attraverso la sinergia e la collaborazione fra le varie associazioni locali alle quali va un mio sentito ringraziamento, in particolare alla Pro Loco che coordina e gestisce nella totalità l’evento”.

“Anche quest’anno abbiamo improntato un programma ricco di eventi– prosegue il Presidente della Pro Loco Luigi Adriano – e cerchiamo di raccogliere la sfida importante nel rilanciare la nostra importante e tradizionale Fiera Napoleonica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il programma è stato stilato in modo da riuscire ad accontentare un po’ tutte le generazioni, sia nelle proposte dei pomeriggi che negli intrattenimenti serali”

Da qualche anno, la settimana successiva all’evento napoleonico proseguirà con due appuntamenti “post Fiera”. Sabato 23 novembre, sempre al “Padiglione Fiera”, ci sarà l’attesa serata giovani organizzata dalla “Leva 2001”, ospite speciale Roberto Molinaro con DJ Double Beat & DJ Gianluca Dogliani. Domenica 24 la Filarmonica Narzolese, in occasione del suo 30° anniversario dalla ricostituzione, festeggerà Santa Cecilia con il tradizionale pranzo sociale presso i locali del nuovo Oratorio

Segue il programma dettagliato. Per ulteriori delucidazioni si può contattare il Comune di Narzole al numero 0173.77003 o direttamente il Presidente della Proloco Luigi Adriano ai numeri indicati nel programma stesso.