Torna a Torino Gourmet Food Festival per conoscere tesori e segreti dell'enogastronomia

Torna a Lingotto Fiere di Torino, dal 22 al 24 novembre 2019, Gourmet Food Festival, un evento dedicato al mondo del food in cui visitatori, produttori e operatori del settore si incontrano per scoprire e scambiare conoscenze, segreti e ricette del mondo enogastronomico.

Il festival, alla sua seconda edizione, nasce a Torino, una delle culle mondiali dell’enogastronomia, con l’obiettivo di promuovere e narrare il rapporto fra cibo e territorio (regionale, italiano, internazionale) attraverso il minimo comune denominatore della qualità e dell’eccellenza. Grazie al ricchissimo calendario di appuntamenti ed eventi, il pubblico può conoscere tesori enogastronomici o seguire corsi e lezioni di cucina e assaggiare i migliori piatti, vini e birre selezionati da Gourmet Food Festival.

Durante i tre giorni di festival, oltre ai tantissimi gli appuntamenti e alle opportunità di formazione e conoscenza, sono ospitati due eventi di portata internazionale.

European Tea Show: i migliori tea taster del mondo si ritrovano a Torino

Per la prima volta, il Gourmet Food Festival di Torino ospita lo speciale European Tea Show, l’evento esclusivo dedicato al mondo del tè. Gli appassionati italiani e stranieri e i professionisti del tè si incontrano con l’obiettivo di esplorare le novità e acquisire gli strumenti per approfondire la conoscenza e le opportunità di business legati al mondo degli infusi. Lo European Tea Show, ideato ed organizzato in esclusiva da Protea Academy Associazione del tè, si rivolge ai tea lover ma anche ai produttori, agli esportatori, agli importatori e ai distributori. All’interno di Gourmet viene allestito un Tea Village internazionale: i visitatori, oltre a visitare l’area espositiva ed entrare in contatto con le differenti realtà del settore, possono partecipare alle numerose iniziative proposte nell’area Academy: attività didattiche, workshop e masterclass in italiano e in inglese. Un’opportunità unica per degustare le numerose varianti dell’infuso, conoscere quali sono i migliori accostamenti con i cibi, imparare l’arte della preparazione del tè, vivere l’esperienza delle antiche cerimonie e partecipare alle dimostrazioni dei professionisti. Tra gli ospiti dell’area, alcune personalità internazionali del mondo del tè, come l’inglese Kevin Gascoyne, uno dei tea taster più famosi e riconosciuti al mondo - autore del libro TEA, History, Terroir, Varieties, premiato al World Tea Expo di Las Vegas -, la brasiliana Juliana Montagner, direttrice della Ximango Indústria de Erva-mate Ltda nel sud del Brasile, dove le sue piantagioni di alberi autoctoni ed esotici vengono mantenute nel pieno rispetto della natura, e la maestra giapponese Junko Hosomi, che conduce la domenica mattina la tradizionale Cerimonia del tè. Al festival sono presenti, tra gli altri, la Satemwa, azienda storica del Malawi (1923), che per l’occasione lancia la sua nuova linea di Tè in bottiglia, e la Ximango, azienda leader in Brasile per la produzione di Mate, che presenta a Torino in anteprima mondiale un prodotto innovativo appena brevettato.

La giornata di domenica 24 novembre è dedicata alla quarta edizione italiana della Tea Masters Cup, la competizione che coinvolge i professionisti e gli appassionati nella prova di Tea Mixology. I concorrenti sono chiamati a creare e presentare a una giuria di esperti cocktail, alcolici o analcolici, usando il tè come ingrediente principale. Il vincitore volerà in Asia a rappresentare l’Italia alla finale mondiale.

Altra importante iniziativa è il progetto Tea-Start, per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese nel settore del tè e delle tisane. A Gourmet vengono premiate le migliori idee innovative delle imprese legate al mondo dell’infuso.

L’appuntamento con il Tea Village a Gourmet Food Festival è preceduto da una speciale giornata “fuori salone” a Palazzo Carignano, sede del museo del Risorgimento; giovedì 21 novembre Protea Academy riunisce produttori, esportatori, importatori, distributori e tea members intorno alla tavola rotonda organizzata per esplorare le novità e acquisire gli strumenti per approfondire la conoscenza e le opportunità di business legati al mondo degli infusi.

VIII Campionato mondiale di Pesto al mortaio - a Gourmet le gare eliminatorie

Gourmet Food Festival ospita la 32° Gara eliminatoria valida per la qualificazione VII campionato mondiale di Pesto al mortaio, competizione biennale che dal 2007 si svolge a Genova nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

Le gare eliminatorie, aperte a tutti, professionisti, appassionati e curiosi in cucina, offrono l'occasione per imparare a preparare il Pesto genovese e conoscere gli ingredienti della ricetta originale, massima espressione del territorio. Il regolamento prevede che nella preparazione del Pesto al mortaio possano essere utilizzati solo ed esclusivamente gli ingredienti e gli strumenti messi a disposizione dall’organizzazione, ad eccezione del proprio mortaio per coloro che ne fanno richiesta. Gli ingredienti previsti dalla ricetta ufficiale sono: basilico genovese DOP, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo DOP, sale marino delle saline di Trapani e olio extravergine di oliva DOP della Riviera Ligure. Una giuria di professionisti valuta il Pesto preparato dai 20 concorrenti in gara e il vincitore ha la possibilità di partecipare di diritto al prossimo Campionato Mondiale – in programma il 28 marzo 2020 al Palazzo Ducale di Genova - per aggiudicarsi il titolo di Campione, attualmente detenuto dal milanese Emiliano Pescarolo.

L'appuntamento è per il giorno 23 novembre ore 11.30 in Sala Forchetta.

Gourmet Food Festival – II edizione

22-24 NOVEMBRE 2019

ORARI:

venerdì 22 e sabato 23: dalle ore 10.00 alle ore 22.00

domenica 24: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

PADIGLIONE 1 | LINGOTTO FIERE TORINO

Via Nizza 294, Torino

Ingresso 5 euro

Scarica dal sito il coupon per ottenere una Gourmoneta sconto per partecipare a moltissime attività all’interno del festival

Per maggiori info:

info@gourmetfoodfestival.it

www.gourmetfoodfestival.it