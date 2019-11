Villanova Mondovì: show culinari fiore all’occhiello di "BEE"

Fornelli accesi a Villanova Mondovì dove cresce l’attesa per "BEE - formaggi di montagna", in programma sabato 16 e domenica 17 novembre 2019. L’accostamento ai locali della cucina è doveroso: l’ascesa dell’attenzione legata allo show culinario, infatti, è inarrestabile.

Di anno in anno, sempre più gourmet si avvicinano all’evento "della domenica", divenuto un vero e proprio fiore all’occhiello della manifestazione ormai così radicata nel Monregalese.

L’Amministrazione comunale di Villanova Mondovì, in stretta collaborazione con la Condotta Slow Food Monregalese, dopo aver già annunciato la presenza all’evento dello chef stellato Marco Miglioli (Ristorante Carignano, Grand Hotel Sitea, di Torino), rilancia e... raddoppia. Non solo ‘due giorni’ di ‘BEE’, ma anche due show culinari. Alle ore 12,30 di sabato 16 novembre, infatti, Paolo Sappa salirà alla ribalta con i prodotti dell’agriturismo "Ca’ del Dùduro" di Garessio.

Una struttura, circondata dal verde della val Tanaro, che propone una cucina a base di ingredienti propri, trasformati dalle sapienti mani del cuoco. L’azienda si occupa principalmente di allevamento, in particolare di bovini di razza piemontese e di pecore garessine.

Una carriera ventennale, quella dello chef ‘valtanarino’ che, dopo numerose esperienze, nel 2011 è attratto dal richiamo della terra natìa, avviando un nuovo percorso che peraltro, nel 2017, viene suggellato dal diploma conseguito all'accademia "agrichef".

In occasione di "BEE - formaggi di montagna", i commensali potranno degustare due piatti caratteristici della sua cucina: il raviolo garessino ed il cosciotto di pecora garessina alle castagne.

Ventiquattr’ore più tardi, alle ore 12.30 di domenica 17 novembre, sempre all'interno della struttura coperta di piazza della Rimembranza, ecco un secondo show culinario, guidato stavolta dallo chef stellato Marco Miglioli. Ultimi posti disponibili per un’esperienza di sicura persistenza emotiva, di cui oggi si rivela l'intrigante menu: per cominciare, millefoglie di agnello, topinambour e menta; di secondo, spalla di agnello, yogurt greco, sesamo e cetriolo agrodolce; infine, cannolo di ricotta di pecora, timo e limone cristallizzato. Grandi piatti abbinati a grandi vini di Langa, presentati dall'azienda agricola "Ribote" di Dogliani, una realtà a conduzione strettamente familiare che vanta una tradizione secolare.

"Tra i nostri compiti primari - dichiara Andrea Blangetti, fiduciario della Condotta Slow Food Monregalese, storico ‘partner’ di BEE insieme alla Confraternita della Trippa e della Rustìa di Villanova Mondovì - vi è la valorizzazione della materia prima in tutta la sua filiera, a partire dal produttore e sino a giungere al consumatore. In questo percorso, gli show culinari occupano certamente un ruolo decisivo, non solo per la possibilità di assaporare piatti di assoluto livello enogastronomico, ma per le indicazioni che i vari chef forniscono in merito agli ingredienti utilizzati. Spesso, nella trasformazione, si rischia di non esaltare al meglio le caratteristiche dei prodotti: grazie al palcoscenico di 'BEE', chiudiamo davvero il cerchio e portiamo l'eccellenza dalla terra alla tavola".

La partecipazione agli show culinari, organizzati dalla Condotta Slow Food Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio, è aperta a tutti con prenotazione obbligatoria, al prezzo rispettivamente di 15 euro (chef Paolo Sappa) e di 25 euro (chef Marco Miglioli), ai seguenti riferimenti: tramite e-mail all’indirizzo ‘condotta283@gmail.com’ oppure via sms al numero 339.1231655. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario alle coordinate inoltrate su richiesta.

Per ulteriori aggiornamenti: www.fierabee.it.

Ecco, nel dettaglio, il programma degli show culinari di "BEE".

Sabato 16: ore 12.30 Show culinario La cucina di Paolo Sappa, struttura coperta piazza della Rimembranza.

Domenica 17: ore 12..30 Show culinario La cucina di Marco Miglioli, struttura coperta piazza della Rimembranza.