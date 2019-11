A Barge consegnato "libro dono" ai bimbi nati nel 2018: partecipata iniziativa del progetto "Nati per leggere"

Sabato 9 novembre al Salone “Ludovico Geymonat” della Biblioteca Comunale "Michele Ginotta", si è tenuto l’ormai tradizionale appuntamento per donare un libro ai nuovi nati nel corso del 2018 e ai loro genitori. Quest’anno al consueto dono del libro si è aggiunto anche il simpatico omaggio di una maglietta “Nati per leggere”.

L'iniziativa, sostenuta dall'Amministrazione Comunale e dal Consiglio di Biblioteca, rientra nel progetto "Nati per leggere", promosso dalla Regione Piemonte con il sostegno della Compagnia di San Paolo, al fine di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. In particolare, la lettura a voce alta da parte di un adulto nei primi anni dell'infanzia favorisce nei bambini lo sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale, stimolando il piacere di leggere negli anni successivi.

L'incontro di sabato scorso, cui hanno presenziato il Consigliere con delega alla Cultura Dott.ssa Alessandra Dimichino, l’Assessore al Bilancio Dott.ssa Elsa Perassi e il Consigliere Dott.ssa Federica Vottero in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, unitamente al Presidente del Consiglio di Biblioteca Dott. Bruno Mezzomo, ha offerto lo spunto a tanti neo-genitori di conoscere i locali della nostra Biblioteca e i servizi offerti agli utenti. La Sindaca Prof.ssa Piera Comba ringrazia vivamente tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e invita quanti non hanno avuto modo di parteciparvi a ritirare il libro dono e la maglietta “Nati per leggere” direttamente in Biblioteca, in orario di apertura.