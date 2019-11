A Santo Stefano Belbo, IX^ edizione del Festival del Paesaggio, tra memoria e letteratura

Il percorso tra memoria e letteratura ideato dal Festival del Paesaggio, XI edizione, si arricchisce di un nuovo appuntamento di riflessione venerdì 15 novembre alla Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo, a partire dalle 17.

Dopo l’introduzione di Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese, il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Pavese, Alberto Sinigaglia, parlerà del ruolo di organizzatore culturale svolto da Pavese nella casa editrice Einaudi, dall’introduzione della letteratura americana in Italia all’avvio degli studi antropologici con la collana viola.

Sarà quindi proiettato il film-documentario Le Langhe di Cesare Pavese realizzato dalla Rai nel 1961 con la sceneggiatura di Davide Lajolo e la regia di Pier Paolo Ruggerini. Le immagini delle Langhe e della sua gente sono di grande qualità espressiva. “Il filmato è insieme testimonianza letteraria e documento antropologico di rara bellezza”, commenta Laurana Lajolo, ideatrice del Festival.



Verrà, quindi, inaugurata la mostra di Massimo Bertolini, già ospitata in primavera presso “Art ‘900 - Collezione Davide Lajolo” a Palazzo Crova di Nizza Monferrato. Un’opera inedita è dedicata al legame tra Augusto Monti e il suo allievo Cesare Pavese al liceo D’Azeglio di Torino. Lo scultore spiega così la sua creazione: “Da un piccolo seme pieno di forza, Monti sviluppa una generazione di “giganti”, tenuti insieme da un filo rosso che li accumuna. Uomini libro che si sono spesi diffondendo cultura, accendendo una luce nel buio del tempo fascista. All’esterno della struttura nera, che ricorda il passato, se ne sta formando un’altra silenziosa appena in formazione, che quasi non si nota ma c’è. La scultura è anche il monito della nuova gabbia quella più prossima a noi”, conclude l’artista.

L’XI edizione del Festival del Paesaggio “Passione per la Terra. Memorie e tradizioni contadine: eredità per il futuro”, fino al 24 novembre nelle province di Alessandria Asti e Cuneo, è dedicata alla trasmissione degli antichi saperi, di padre in figlio, di madre in figlia. L’iniziativa culturale è organizzata dall’Associazione Lajolo con il sostegno dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e il contributo delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte.