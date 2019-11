Benedizione dei trattori a Monchiero durante la Giornata del Ringraziamento

La Parrocchia Beata Vergine del Rosario, la Pro loco Monchiero e l’Amministrazione Comunale, il 10 novembre hanno organizzato la Giornata del Ringraziamento insieme alla benedizione dei trattori e commemorazione dell’alluvione del 1994.

Nella Chiesa Parrocchiale, è stata celebrata la S. Messa officiata da Don Angelo Carosso coadiuvato dal diacono Nicolò Scalabrino e al termine sono stati benedetti nella piazza dei Benefattori 22 trattori che hanno sfidato la pioggia presentandosi all’appello. Alle 12.30, nell’Oratorio Don Andrea Bernocco, la Pro loco ha servito un pranzo comunitario al quale hanno partecipato tutti i trattoristi unitamente a cittadini Monchieresi. A cinque trattoristi, La Parrocchia, la Pro Loco e il Comune hanno consegnato un attestato di partecipazione in segno di riconoscenza, stima ed amicizia.

Al termine, è stato proiettato il film “La Grande Alluvione 1994” che ricorda quei tragici eventi e che deve essere di monito per tutti per non dimenticare quanto accaduto.