A causa dell'abbassamento delle temperature la stazione lavabici del Comune di Cuneo, posizionata di fronte alla Casa del Fiume del Parco fluviale Gesso e Stura, in zona area camper, verrà chiusa a partire da domani 12 novembre e non sarà più utilizzabile a causa delle temperature prossime allo zero.

La stazione verrà riaperta la prossima primavera, quando le temperature lo permetteranno.