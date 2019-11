Da Fossano all'Europa un grido solo: "Free Iran!"

A Fossano per dire a voce alta "Free Iran". E per fare presente a tutta l'opinione pubblica che i problemi in corso nel Medio Oriente toccano da vicino l'Europa l'Italia e ognuno di noi.

Come testimoniato anche dai più recenti drammatici eventi che ancora una volta nella regione irachena hanno colpito al cuore l'esercito italiano.

Per questo motivo occorre cambiare strategia, come è stato ribadito in occasione della tavola rotonda promossa venerdì scorso dal circolo culturale Il Ragno e dalla sua presidente avvocato Anna Mantini.

La conferenza fa seguito alle numerose iniziative già realizzate e che proprio nella città degli Acaja hanno avuto il proprio epicentro organizzativo. "Quanto sta accadendo nella vasta regione medio orientale e quindi ai confini della parte est dell'Unione europea - ha spiegato Anna Mantini - coinvolge tutti noi e le istituzioni sia locali che statali e di Bruxelles.

Oggi abbiamo bisogno non più di "esportare la democrazia", esperienza che si è rivelata assai sbagliata, ma di promuoverla dall'interno incoraggiando e valorizzando le forze sane e costruttive presenti sul luogo, e che in Iran sono rappresentate dallo straordinario movimento politico e civico presieduto dalla signora Maryam Rajavi.

La democrazia non si impone dall'esterno, ma si favorisce con l'autodeterminazione dei Popoli. La nostra solidarietà va ora più che mai ai Militari italiani vittime dell'attentato verificatisi in Irak.

Il processo democratico deve essere agevolato internamente, per evitare che l'attuale regime sia sostituto da un altro nuovamente illiberale, liberticida e fotocopia di quelli susseguitisi finora. Esiste già una classe politica locale libera e ispirata alla vera democrazia e pronta a stabilire un ordinamento costituzionale che riconosca i diritti delle Persone.

Siamo a fianco della Signora Rajavi".