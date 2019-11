Giuliana Chiesa assume la vicepresidenza dell’Associazione “Insieme”

Rinnovo ai vertici del Direttivo dell’Associazione Insieme che ha il suo nuovo vicepresidente, Giuliana Chiesa.

Mamma di tre figli, laureata in Scienze dell’Amministrazione ed Organizzazione dei Servizi Sociosanitari, è funzionaria dell’Asl Cn2 dove è il referente dei progetti innovativi. Ricopre la carica di vicesindaco di Serralunga d’Alba in una lista civica, un importante centro delle Langhe, ed è presidente dell’AID sezione di Cuneo (Associazione Italiana Dislessia).

Prende il posto di Alberto Franco, giovane dottore commercialista cuneese, dimissionario per motivi di lavoro dopo alcuni anni a fianco del presidente Marcello Cavallo: “Desidero ringraziare sentitamente Alberto per l’impegno profuso a favore della nostra Associazione. – le sue prime parole – Ha dimostrato di essere una persona capace: a lui va il mio in bocca al lupo per il suo futuro”.

“Giuliana è una donna molto attiva nel campo del sociale e nella ricerca dell’innovazione in tutte le sue forme: tecnologia, ambiente, assistenziale – afferma Cavallo – Inoltre il territorio da cui proviene, la zona di Alba, consente all’Associazione Insieme di avere un ampio raggio di rappresentatività della Provincia Granda”.