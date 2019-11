“Nati per leggere”: Barge dona un libro e una simpatica maglietta ad ogni nato nel 2018

Un libro in dono a tutti i nati nel 2018.

È l’iniziativa posta in essere a Barge, nell’ambito del progetto “Nati per leggere”. Sabato scorso, 9 novembre, nel salone della biblioteca comunale – intitolato a Ludovico Geymonat – i bimbi, insieme ai loro genitori, hanno ricevuto il gradito omaggio, quest’anno arricchito anche da una maglietta realizzata ad hoc per l’iniziativa.

Il progetto “Nati per leggere” è sostenuto dall’Amministrazione comunale e dal Consiglio di Biblioteca, mentre, su più ampia scala, è promosso dalla Regione Piemonte, con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

L’obiettivo è la promozione della lettura in famiglia, sin dalla nascita.

“In particolare – spiegano dal Municipio – la lettura a voce alta, da parte di un adulto, nei primi anni dell'infanzia favorisce nei bambini lo sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale, stimolando il piacere di leggere negli anni successivi”.

All’incontro di sabato hanno presenziato il consigliere comunale con delega alla Cultura Alessandra Dimichino, l’assessore al Bilancio Elsa Perassi e il consigliere comunale Federica Vottero, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Con loro, il presidente del Consiglio di biblioteca, Bruno Mezzomo, che ha dato modo ai tanti neo-genitori di conoscere i locali della biblioteca “Michele Ginotta” e i servizi offerti agli utenti.

Il sindaco, Piera Comba desidera “ringraziare vivamente tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e invita quanti non hanno avuto modo di parteciparvi a ritirare il libro dono e la maglietta ‘Nati per leggere’ direttamente in Biblioteca, in orario di apertura”.