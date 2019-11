Nuovi crolli per la frana del Gollone ad Acceglio: dopo otto anni, crollato un blocco di 600metri cubi di roccia

Come riporta l'Agenzia regionale per l'Ambiente, e come si evince dalla foto, c'è stato un cospicuo distacco di roccia: nella notte tra il 28 e il 29 ottobre dalla scarpata sommitale è crollato un blocco di circa 600 mc (metricubi) e nei giorni successivi sono proseguiti i crolli, avvertiti dalla popolazione. I blocchi più grossi, con volume stimato di 50-60 mc, hanno raggiunto la zona boscata posta a valle, mentre alcuni si sono arrestati in corrispondenza della vasca di deposito più a monte tra le due realizzate a seguito del crollo del 2011.