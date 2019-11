Sabato 23 novembre inaugurazione della seconda Panchina Rossa a Busca

“E’ la seconda Panchina Rossa di Busca – spiega l’assessora Beatrice Aimar delegata ai rapporti con il CCR – e come per la prima, che si trova in viale Concordia e fu inaugurata nella primavera del 2017, abbiamo pensato di chiedere al CCR di proporre una frase significativa da scrivere sulla targa a simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e in ricordo delle vittime di femminicidio. E’ indispensabile che i più giovani siano coinvolti al massimo nell’educazione al rispetto”.



Scarpe Rosse

Per l’occasione, si cercano scarpe rosse da donna, anche usate e malandate, che serviranno per l’allestimento della scenografia: la raccolta avviene al Giardino nei due giovedì pomeriggio precedenti all’evento: il 14 e il 21 novembre. Le saranno tenute con cura e restituite intatte dopo il 23 novembre (informazioni: 335.6846455).



E il 25 novembre “Truffe affettive, l'inganno corre on-line”

L’altra iniziativa collaterale, programmata per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre sarà alle ore 9,30 al Teatro Civico. “Invitiamo i cittadini – dice l’assessora alle Pari opportunità Lucia Rosso – anche all’incontro informativo organizzato con la Federazione Nazionale Pensionati Cisl Cuneo, coordinamento di genere e l'associazione Anteas di Cuneo, e con il patrocinio della Provincia di Cuneo, dal titolo ‘Truffe affettive, l'inganno corre on-line’, durante il quale saranno illustrati i modi con cui spesso, usando la rete internet e i social media, i truffatori riescano a trarre in inganno specialmente le persone anziane, ma non soltanto. In genere, le vittime sono semplicemente quelle maggiormente soggette a credere in buona fede a proposte compassionevoli".