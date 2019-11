San Michele Mondovì ha commemorato i Caduti. Il sindaco: "Cancelliamo le parole 'odio' e 'guerra' dal vocabolario"

Nella sua riflessione, il primo cittadino ha espresso il desiderio "che due parole vengano cancellate dal nostro vocabolario. Odio in primis: il 9 novembre è stato il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Questo fatto ha cambiato la storia, ma purtroppo se ne stanno alzando altri, non in muratura, ma ugualmente pericolosi, perché con la divisione non si costruisce nulla, ma si autoalimenta solo la rivalità e l'intolleranza tra le persone. Ci deve far pensare, a tal proposito, l'esperienza dell'ebrea Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta all'atroce esperienza del campo di sterminio di Auschwitz e costretta, all'età di 90 anni, a vivere sotto scorta per le minacce ricevute, fatte in nome di sentimenti di odio e violenza mai sepolti dal tempo".

"La seconda parola da scordare - ha proseguito Michelotti - è 'guerra'. Purtroppo la cronaca di tutti i giorni ci conferma che così non è. Basta pensare ai pompieri e carabinieri morti nella tragedia di Alessandria. Questi sono gli eroi dei nostri giorni, perché quotidianamente mettono a repentaglio la loro vita, per la sicurezza di tutti".