Furti di rame in impianti fotovoltaici di Savigliano e Cherasco: carabinieri di Torino arrestano dieci persone

"Questa operazione dimostra che esiste una filiera redditizia nel commercio illecito del rame. I ladri rubano anche cavi telefonici, di rete ferroviaria e perfino tombini". Cosí il comandante provinciale dei carabinieri di Torino Francesco Rizzo, dopo l'operazione che ha portato all'arresto di dieci persone (due in carcere e otto ai domiciliari) appartenenti a una vera e propria organizzazione specializzata in furti e ricettazione di rame, rubato dagli impianti fotovoltaici del Centro e Nord Italia.

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, riciclaggio e furto in concorso. Quindici gli episodi accertati, verificatisi ad Airasca (TO), Savigliano e Cherasco (Cn), Narni e Otricoli (Tr), con i militari che hanno ricostruito il modus operandi del gruppo: a compiere materialmente i furti erano i rom del campo nomadi di via Germagnano, che poi vendevano il metallo, a 2-3 euro al chilo, al proprietario di una ditta di Piscina, nel Pinerolese.

Con la complicità dei dipendenti, il rame veniva ripulito e rivenduto alle fonderie (al doppio del prezzo). Quindi, una volta trasformato in lingotti, il rame viaggiava all'interno di container diretti nei paesi asiatici, dove il metallo è utilizzato nella componentistica elettronica. In particolare, l'oro rosso arrivava a Piscina alle sei del mattino, con il proprietario che disattivava l'allarme e apriva i cancelli della ditta ai rom, che entravano e scaricavano il materiale.