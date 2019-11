Incendio in un garage a Dogliani. Le fiamme si sono sviluppate in via Biarella, all'interno di un locale isolato da altri edifici e adibito a garage/officina di un privato.

L'allarme è scattato intorno alle 15.50. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e Dogliani con tre mezzi totali. Avvertiti anche i carabinieri.

La situazione è ora sotto controllo. È in corso la bonifica dell'area.